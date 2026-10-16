Я не впізнав власну команду: тренер Вереса – про поразку у матчі з Оболонню

Головний тренер Вереса Олег Шандрук пояснив поразку команди у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (0:2).

Його слова передає пресслужба клубу.

Шандрук вважає, що його підопічні програли супернику в налаштуванні на гру.

"Хочу привітати Оболонь. Насправді вони сьогодні більше хотіли перемогти й, напевно, заслужено перемогли. На жаль, я не впізнав власну команду. Це, напевно, в тому числі і моя відповідальність як головного тренера. Але і гравців, тому що самопідготовку ніхто не відміняв. Ми розуміли, яких умовах будемо грати, з яким суперником.

Ми сьогодні, таке було враження, що чекали легкої гри. А вона була складною, поле було складним, і у налаштуванні ми програли.

Звідси і така гра в атаці. Тому що команда досить непогано виглядала у попередніх матчах, знайшла свою гру і не могло щось статися за такий короткий період. Це тільки налаштування. Тому ще раз повторюся, це відповідальність безпосередньо моя. Я не знайшов, значить, слів. Але і з них також не знімаю відповідальності, тому що не так багато ігор у нас чемпіонаті, тридцять всього за рік. Я не бачу причини, через яку ми не можемо налаштуватися, вести боротьбу, змагатися за нейтральні м'ячі. Сьогодні Оболонь у цьому була кращою, тому вони і виграли.

Навіть у грі в меншості, можливо, ми не створювали великої кількості моментів гострих біля воріт суперника, але намагалися грати першим номером і пробувати щось комбінувати. Хоча поле, на жаль, не дозволяло цього робити", – сказав тренер.