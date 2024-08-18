Зробили грубі помилки, слабко зіграли в атаці: Шандрук — про поразку від Кривбаса

Головний тренер Вереса Олег Шандрук назвав причини поразки від Кривбаса у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги. Фахівець відмітив слабку гру в атаці, а також грубі помилки у важливих епізодах гри.

Слова Шандрука наводить сайт рівнеського клубу.

"Кожна дрібниця, кожен епізод — вони впливають на гру. Швидкий гол і одразу вилучення - впливають тим паче. Але це лише наша провина. І в епізоді з вилученням, і під час пропущеного голу — ми не дограли епізоди. Це були грубі помилки. Потрібно переглядати відео, щоб зробити більш коректний аналіз.

Після вилучення ми перебудувалися в 4-4-1. Попросили Миколу Гайдучика грати на позиції Владислава Шарая, а той сів нижче замість вилученого Максима Сміяна. Вирішили не робити щзаміни одразу, щоб не втрачати можливість більше впливати на гру в другому таймі. Команда справлялася. Особливих моментів навіть у більшості до перерви у Кривбаса не було. Був план потерпіти і перебудуватися на 4-3-2 після перерви. Ми це і зробили.

У суперників теж вилучили одного гравця. Але, на жаль, вже у рівних складах ми не були достатньо ефективними у фінальній третині поля. Щоб відігруватися — потрібно створювати і забивати. А ми слабко зіграли в атаці сьогодні. Був буквально один момент, можливо два. Так, вилучення теж вплинуло на фізичний стан. Ми з двадцять восьмої до п’ятдесят другої хвилини грали в меншості. На спеці. Більше затратили сил і енергії.

Від завтра потрібно працювати ще більше і налаштовуватися на наступну гру. Зараз ми гратимемо через три дні на четвертий. Але для нас кожен матч важливий. Це нормальний графік. Тому, не бачу тут проблеми. Щодо можливої ротації — будемо дивитися на функціональний стан кожного футболіста. Звісно, зміни будуть. Але наскільки серйозні — визначить тренувальний процес", — сказав Шандрук.