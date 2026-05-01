Шанси завжди є: Кучер – про шанси Шахтаря на вихід у фінал Ліги конференцій

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер оцінив шанси "гірників" на вихід у фінал Ліги конференцій після поразки у першому матчі 1/2 фіналу від Крістал Пелес (1:3).

Його слова передає NV.ua.

"Чи потрібно було закриватися? Це не стиль Шахтаря. Закриватися не було сенсу. Це була домашня гра, і, звичайно, хотіли перемогти при своїх уболівальниках. Наповнений стадіон, люди прийшли підтримати команду в цій грі — як тут закриватися?

От якби на виїзді грали, зрівняли рахунок, то ще можна було б закриватися. Звичайно, зараз виїзні голи не рахуються, але все одно вдома, при своїх уболівальниках, хотіли йти вперед, хотіли перемогти. Це бажання було.

Думаю, це дуже добре, що були сили, хлопці бігли вперед, і за самовіддачею, за їхнім бажанням упродовж усієї гри їм не можна дорікнути. Було видно, що вони хотіли, лізли вперед. Щось не виходило, але до бажання точно не маємо претензій", – сказав тренер.