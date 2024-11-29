Федорчук: Шахтарю потрібен Степаненко трирічною давнини

Український тренер Олег Федорчук вважає, що Шахтарю потрібен праймовий Тарас Степаненко.

Про це колишній наставник Таврії та Оболоні сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"У нашому чемпіонаті немає настільки інтенсивних матчів. Яким би тренер розумним не був, які б тактики під гру він не обирав, але гравцям потрібно практикуватися у цьому. Можна полічити на пальцях однієї руки у скількох матчах за сезон Шахтар грає в УПЛ з командами, які чинять інтенсивний супротив. Донеччани буквально не витримали темп – це було помітно, вони підсіли. Але деякі кроки Маріно Пушича я відверто не зрозумів. Це і заміна Сікана, і заміна Зубкова. Вони удвох перегравали своїх опонентів, були ефективними, а їх знімають. Жодна з замін не була вдалою. Я розумію, що Шахтарю в центрі не вистачало руйнівника, тому вирішили випустити Степаненка. Проте "гірникам" потрібна версія Тараса трирічної давнини", – сказав Федорчук.

Цього сезону 35-річний опорний півзахисник перестав бути залізно основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разі в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

У матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСВ капітан Шахтаря вийшов на поле за кілька хвилин до того, як Педро Енріке отримав червону картку і залишив "гірників" у меншості. Після вилучення Маріно Пушич випустив ще одного опорника Бартола Франьїча.

Попри історичний перфоманс Дмитра Різника, Шахтар не зміг втримати перевагу у два м’ячі, пропустивши всі три голи після 87 хвилини.