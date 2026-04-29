Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу лідера Ноттінгем Форест

Олександр Булава — 29 квітня 2026, 21:34
Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу лідера Ноттінгем Форест
Елліот Андерсон
Getty Images

Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї підптисання півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.

Про це повідомляє ESPN.

Юнайтед деякий час стежив за Андерсоном і зробив 23-річного гравця однією зі своїх головних цілей перед перебудовою півзахисту в наступному трансферному вікні.

Однак, "лісники" запросили за трансфер гравця 120 млн фунтів, є занадто завищеною для МЮ.

Зазначається, що у "червоних дияволів" є кошти на літнє трансферне вікно, але вони не бажають вступати в боротьбу за гравця із Сіті, яка може призвести до збільшення суми.

У поточному сезоні Андерсон зіграв 44 поєдинки, записавши у свій актив три голи та три асисти.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Напередодні "червоні дияволи" переграли Брентфорд Єгора Ярмолюка.

Раніше була інформація, що тренер ПСЖ Луїс Енріке став головним кандидатом на посаду наставника Манчестер Юнайтед, оскільки він єдиний відповідає всім стратегічним вимогам англійського клубу.

Манчестер Юнайтед

Барселона хоче знову орендувати форварда Манчестер Юнайтед
Мілан зможе підписати собі одного з трьох гравців Манчестер Юнайтед
Магвайр: Коли Рубен Аморім був у клубі, шанси на перемогу були 50 на 50
Барселона вдруге спробує орендувати Рашфорда
Манчестер Юнайтед домовився про нову угоду з Мейну

