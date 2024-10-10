Офіційно представлений гостьовий комплект нової форми збірної України з футболу

10 жовтня adidas та Українська асоціація футболу представили новий виїзний комплект форми збірних України на сезон-2024/2025.

Відзначимо, що вчора було представлено новий домашній комплект екіпірування й оголошено про те, що відтепер аdidas є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включно із чоловічими, жіночими та молодіжними командами.

Нова форма збірних України вже доступна для купівля, ціна футболки складає 3999 грн.

Дизайн нової форми має легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ» на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом.

Раніше початок співпраці з новим виробником прокоментував Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ