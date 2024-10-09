Шевченко – про початок співпраці з аdidas: Маємо успішну історію спільної роботи

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував початок співпраці з компанією аdidas, яка стане ексклюзивним постачальником форми для всіх українських збірних, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до мети", – заявив Шевченко.

Відзначимо, що компанія аdidas вже представила домашню форму. Її дизайн має легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ» на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом.

Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів.