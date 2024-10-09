Компанія adidas представила новий домашній комплект форми збірної України

Українська асоціація футболу та компанія adidas розпочали співпрацю.

Про це повідомляє УАФ.

В середу, 9 жовтня, були представлені нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025.

Повідомляється, що аdidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

"Працюючи над досягненням спільної мети, це довгострокове партнерство підкреслює прагнення adidas до подальшого розвитку футболу в Україні та демонструє амбіції УАФ розвивати таланти й просувати український футбол на міжнародній арені", – сказано на сайті УАФ.