Компанія adidas представила новий домашній комплект форми збірної України
УАФ
Українська асоціація футболу та компанія adidas розпочали співпрацю.
Про це повідомляє УАФ.
В середу, 9 жовтня, були представлені нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025.
Повідомляється, що аdidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.
"Працюючи над досягненням спільної мети, це довгострокове партнерство підкреслює прагнення adidas до подальшого розвитку футболу в Україні та демонструє амбіції УАФ розвивати таланти й просувати український футбол на міжнародній арені", – сказано на сайті УАФ.
"Нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ» на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невідʼємним атрибутом кожного вболівальника".