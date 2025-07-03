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Клуб АПЛ зробив покращену пропозицію Трабзонспору за трансфер Батагова

Олексій Погорелов — 3 липня 2025, 09:49
Арсеній Батагов
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може продовжити свою кар'єру на Туманному Альбіоні у складі Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

Згідно з джерелом, Трабзонспор отримав вже другу пропозицію від "лісників. Після того, як турецький клуб відмовився продавати 23-річного українця за 10 мільйонів євро, англійці зробили другу спробу.

Цього разу Ноттінгем Форест запропонував за ексзахисника Зорі 15 мільйонів. При цьому зазначається, що Трабзонспор очікує заробити на продажі футболіста 20 мільйонів. Турки можуть прийняти меншу пропозицію, але якщо вона включатиме бонуси.

Арсеній Батагов перейшов до Трабзонспора минулого літа. За його трансфер луганська Зоря отримала 1,83 мільйона.

У сезоні-2024/25 центрбек провів 23 матчі, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Контракт українця з турецьким колективом розрахований до літа 2028 року та має опцію продовження на один сезон. Transfermarkt оцінює футболіста в 4,50 мільйона.

Раніше з'явилася інформація, що англійські клуби погодили трансфер Максима Таловєрова.

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Арсеній Батагов

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