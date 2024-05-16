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Одразу в Лізі чемпіонів: Брест вперше в історії зіграє в єврокубках

Владислав Уткін — 16 травня, 13:37
Одразу в Лізі чемпіонів: Брест вперше в історії зіграє в єврокубках

Французький Брест вперше в історії кваліфікувався до єврокубків.

Після вчорашньої поразки Ніцци від ПСЖ (1:2) у 32 турі Ліги 1 команда Еріка Руа гарантувала собі місце у топ-4 чемпіонату Франції.

Відтак, дебют Бреста на євроарені відбудеться одразу в найпрестижнішому турнірі — Лізі чемпіонів.

Єдине питання, яке залишається відкритим, з якого раунду турніру команда розпочне виступ. 3 місце у Лізі 1 дає право напряму потрапити у груповий етап ЛЧ. Команда, яка займе 4 сходинку, буде змушена стартувати у турнірі з третього раунду кваліфікації.

Наразі Брест посідає 4 місце з 58 очками в активі. У Лілля, що йде 3-м, аналогічна кількість залікових пунктів. Все вирішиться в останньому турі чемпіонату. 19 травня Брест зіграє на виїзді проти Тулузи, а Лілль вдома зустрінеться з Ніццою.

Зазначимо, ПСЖ та Монако вже гарантували собі місце у груповому етапі ЛЧ.

Раніше ми повідомляли, що Астон Вілла вперше за 41 рік кваліфікувалася до найголовнішого євротурніру.

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Брест Ліга чемпіонів

Брест

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