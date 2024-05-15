Астон Вілла вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів

Астон Вілла достроково гарантувала собі путівку в Лігу чемпіонів сезону-2024/2025.

Це сталося після поразки Тоттенгема від Манчестер Сіті в перенесеному матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги (2:0). "Шпори" втратили математичні шанси наздогнати "левів".

Підопічні Уная Емері напередодні останнього туру АПЛ займають четверту сходинку, маючи в активі 68 очок. Лондонський клуб набрав 63 залікових пункти за 37 ігор чемпіонату Англії.

Астон Вілла востаннє грала в Лізі чемпіонів у сезоні-1982/1983. Тоді бірмінгемці дійшли до чвертьфіналу, де поступилися фіналісту змагань Ювентусу.

Зазначимо, що "леви" одного разу тріумфували в Кубку Європейських чемпіонів (колишня назва Ліги чемпіонів, — прим.). У сезоні-1981/82 англійський клуб у фіналі мінімально здолав Баварію завдяки голу Пітера Віта на 67-й хвилині. На шляху до тріумфу Вілла здолала в першому раунді ісландський Валюр, потім Динамо Берлін та Динамо Київ у чвертьфіналі. У півфіналі бірмінгемці виявилися сильнішими за Андерлехт.

Зазначимо що поразка Тоттенгема також допомгла Манчестер Сіті вийти на перше місце турнірної таблиці, а також може завадити одвічним ворогам "шпор" Арсеналу виграти чемпіонський титул.

Раніше повідомлялося, що тренер Вілли Унаї Емері претендує на нагороду "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.