ПСЖ на виїзді здолав Ніццу, Реймс погіршив шанси Марселя на єврокубки: результати матчів Ліги 1

Відбулися два перенесені матчі в межах 32 туру французької Ліги 1.

ПСЖ на виїзді здолав Ніццу з рахунком 1:2.

Реймс мінімально переміг Марсель — 1:0.

Чемпіонат Франції — Ла Ліга

32 тур, 15 травня

Ніцца — ПСЖ 1:2 (0:2)

Гол: 0:1 — 18 Барколя, 0:2 — 23 Заг, 1:2 — 32 Шо

Реймс — Марсель 1:0 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Мбемба (аг)

Матч між ПСЖ та Ніццою турнірного значення не мав. Парижани вже достроково стали чемпіонами Франції, а "орлята" займають 5 місце та зіграють у Лізі Європи в наступному сезоні.

Чого не можна сказати про матч Реймса та Марселя. Шанси "олімпійців" на єврокубки значно погіршились після поразки в матчі. Наразі команда йде 8-ю, відстаючи від 6-го Ланса на 3 очки за тур до кінця чемпіонату.