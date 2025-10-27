Одноклубник Зінченка привернув до себе увагу з боку Манчестер Юнайтед та Ньюкасла
Хавбек Ноттінгем Форест Елліот Андерсон був доданий до списку інтересів Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
За словами Плеттенберга, МЮ та Ньюкасл є тільки двома з багатьох топових клубів, які розглядають варіант із придбанням 22-річного англійця.
Ноттінгем Форест усвідомлює це та вже виставив на футболіста цінник – за свого гравця "лісники" вимагають 100-120 мільйонів фунтів. Трансфер може бути здійснений тільки наступного літа. У контракті Андерсона з Форестом немає прописаної опції відступних.
Варто зазначити, що Елліот Андерсон – вихованець академії саме Ньюкасла, який продав свого гравця Ноттінгему у січні 2024 року за 41,2 мільйона євро. За неповні два роки у клубі Андерсон взяв участь у 54 матчах, у яких відзначився 2 голами та 7 результативними передачами.
Нагадаємо, що іншим претендентом на Елліота Андерсона є Манчестер Сіті, який готовий викласти велику суму, щоб придбати футболіста.
Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед не збирається продовжувати контракт із одним зі своїх півзахисників.