Ешпіріту Санту судитиметься з Ноттінгемом Форест через звільнення

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту був втянутий у судові процеси проти свого колишнього клубу Ноттінгем Форест через його звільнення.

Про це повідомляє The Athletic.

Юристи португальського фахівця вже готують відповідний позов. Точні вимоги та деталі справи поки тримаються в секреті, проте анонімні джерела видання описують цей конфлікт як вкрай напружений, що свідчить про негатив між сторонами.

Наразі команда посідає 18-те місце в АПЛ, знаходячись у зоні виживання. Команда має в активі 28 залікових балів після 29 турів.

Нагадаємо, нещодавно "лісники" оголосили Вітора Перейру новим головним тренером до літа 2027 року, це вже четверте призначення за цей сезон. Протягом поточного сезону колективом вже встигли покерувати Ендж Постекоглу, сам Нуну Ешпіріту Санту та Шон Дайч.