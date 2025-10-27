Манчестер Юнайтед не продовжить контракт із Каземіро

Зірковий бразильський півзахисник Каземіро покине Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Про це повідомляє Football Insider.

Контракт Каземіро діє до літа 2026 року. У клубу є опція продовження ще на рік, проте користатися нею керівництво Манчестер Юнайтед не планує. Причиною такого рішення є 33-річний вік гравця та його висока зарплата.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед готовий продовжити контракт із Каземіро лише якщо хавбек погодиться на суттєве скорочення зарплати.

Бразилець виступає за англійський клуб з літа 2022 року, коли "Червоні дияволи" заплатили за нього Реалу понад 70 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку хавбека 2 голи та 1 асист у 8 матчах у всіх турнірах.