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Одноклубник Зінченка отримав пошкодження у матчі Ліги Націй

Володимир Кук — 10 вересня, 01:07
Одноклубник Зінченка отримав пошкодження у матчі Ліги Націй
Мартін Одегар
ФК Арсенал

Півзахисник збірної Норвегії та Арсенала Мартін Едегор покинув поле через травму у другому турі Ліги націй проти Австрії (2:1).

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

На 67-й хвилині матчу 25-річний гравець підвернув щиколотку, замість нього вийшов Крістіан Торстведт.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував травму півзахисника

"В роздягальні травма Мартіна Едегора мала поганий вигляд", сказав Сольбаккен.

У сезоні-2024/25 Едегор зіграв 4 матчі на клубному рівні, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно захисник Італії та Арсенала Ріккардо Калафіорі покинув розташування збірної через травму.

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