Одноклубник Зінченка отримав пошкодження у матчі Ліги Націй
Мартін Одегар
ФК Арсенал
Півзахисник збірної Норвегії та Арсенала Мартін Едегор покинув поле через травму у другому турі Ліги націй проти Австрії (2:1).
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
На 67-й хвилині матчу 25-річний гравець підвернув щиколотку, замість нього вийшов Крістіан Торстведт.
Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував травму півзахисника
"В роздягальні травма Мартіна Едегора мала поганий вигляд", — сказав Сольбаккен.
У сезоні-2024/25 Едегор зіграв 4 матчі на клубному рівні, проте результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, нещодавно захисник Італії та Арсенала Ріккардо Калафіорі покинув розташування збірної через травму.