Одноклубник Зінченка отримав пошкодження у матчі Ліги Націй

Півзахисник збірної Норвегії та Арсенала Мартін Едегор покинув поле через травму у другому турі Ліги націй проти Австрії (2:1).

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

На 67-й хвилині матчу 25-річний гравець підвернув щиколотку, замість нього вийшов Крістіан Торстведт.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував травму півзахисника

"В роздягальні травма Мартіна Едегора мала поганий вигляд", — сказав Сольбаккен.

🚨🇳🇴 Norway coach Solbakken: “Martin Ødegaard’s injury looked bad in the dressing room as well”.



Norway doctor Ola Sand: “He got a small ankle sprain. We will see, maybe we use ultrasound to look at it”.



“If we are unsure, there will be an MRI tomorrow”, Sand told TV2. pic.twitter.com/tRsE7nvqda — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2024

У сезоні-2024/25 Едегор зіграв 4 матчі на клубному рівні, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно захисник Італії та Арсенала Ріккардо Калафіорі покинув розташування збірної через травму.