Арсенал та Спортинг оголосили стартові склади на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Тренерські штаби Арсенала та Спортинга назвали стартові склади на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Арсенал: Рая, Москера, Саліба, Габріел, Інкап'є, Райс, Субіменді, Езе, Мадуеке, Мартінеллі, Дьокереш.

Спортинг: Руй Сілва, Куарежма, Діоманде, Інасіу, Араужу, Юльман, Моріта, Катаму, Трінкау, Гонсалвеш, Суарес.

Ліцензований букмекер betking вважає явним фаворитом зустрічі англійців. На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,56. Нічия – 4,40. Виграш гостей – 6,20.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху Арсенала. Коефіцієнт на вихід до півфіналу лондонців становить 1,06, а Спортинга – 10,00.

Поєдинок між командами відбудеться на "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі Арсенал на виїзді переміг з рахунком 1:0. Єдиним голом тоді відзначився Кай Гаверц.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.