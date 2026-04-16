Артета оцінив вихід Арсенала у півфінал Ліги чемпіонів

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета відреагував на нульову нічию у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортинга, яка допомогла вийти до півфіналу турніру.

Його слова наводить УЄФА.

Перша зустріч закінчилася мінімальною перемогою "канонірів" 1:0 завдяки єдиному голу Кая Гаверца.

"Мій меседж гравцям – це вдячність. Я знаю, скільки зусиль і відданості вони доклали. За цим стоїть величезна робота, і ми зробили те, чого ніколи не траплялося в історії нашого клубу.

Нам довелося зробити це в особливий спосіб, без багатьох важливих гравців, тому це велика заслуга команди. Я особливо радий за вболівальників, тому що сьогодні вони були поруч з командою. На нас чекають два чарівні вечори – один у Мадриді, а інший тут", – сказав Артета.