Артета оцінив вихід Арсенала у півфінал Ліги чемпіонів
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета відреагував на нульову нічию у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортинга, яка допомогла вийти до півфіналу турніру.
Його слова наводить УЄФА.
Перша зустріч закінчилася мінімальною перемогою "канонірів" 1:0 завдяки єдиному голу Кая Гаверца.
"Мій меседж гравцям – це вдячність. Я знаю, скільки зусиль і відданості вони доклали. За цим стоїть величезна робота, і ми зробили те, чого ніколи не траплялося в історії нашого клубу.
Нам довелося зробити це в особливий спосіб, без багатьох важливих гравців, тому це велика заслуга команди. Я особливо радий за вболівальників, тому що сьогодні вони були поруч з командою. На нас чекають два чарівні вечори – один у Мадриді, а інший тут", – сказав Артета.
Відзначимо, що у півфіналі ЛЧ-2025/26 Арсенал зустрінеться з мадридським Атлетико – 29 квітня та 5 травня.
Наставник лондонського клубу відзначив гру півзахисника Деклана Райса та додав, що вихід у наступний раунд турніру є особливим моментом в історії Арсенала.
"Це визначальний момент. Це сталося вперше в нашій історії за 140 років – бути частиною цієї четвірки команд – це щось особливе. Це потрібно заслужити. Через це потрібно пройти, доклавши величезних зусиль", – зазначив коуч "канонірів".
В іншій півфінальній дуелі зіштовхнуться французький ПСЖ та мюнхенська Баварія (28 квітня та 6 травня).