Артета оцінив вихід Арсенала у півфінал Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 16 квітня 2026, 10:29
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета відреагував на нульову нічию у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортинга, яка допомогла вийти до півфіналу турніру.

Його слова наводить УЄФА.

Перша зустріч закінчилася мінімальною перемогою "канонірів" 1:0 завдяки єдиному голу Кая Гаверца. 

"Мій меседж гравцям – це вдячність. Я знаю, скільки зусиль і відданості вони доклали. За цим стоїть величезна робота, і ми зробили те, чого ніколи не траплялося в історії нашого клубу.

Нам довелося зробити це в особливий спосіб, без багатьох важливих гравців, тому це велика заслуга команди. Я особливо радий за вболівальників, тому що сьогодні вони були поруч з командою. На нас чекають два чарівні вечори – один у Мадриді, а інший тут", – сказав Артета.

Відзначимо, що у півфіналі ЛЧ-2025/26 Арсенал зустрінеться з мадридським Атлетико – 29 квітня та 5 травня.

Наставник лондонського клубу відзначив гру півзахисника Деклана Райса та додав, що вихід у наступний раунд турніру є особливим моментом в історії Арсенала.

"Це визначальний момент. Це сталося вперше в нашій історії за 140 років – бути частиною цієї четвірки команд – це щось особливе. Це потрібно заслужити. Через це потрібно пройти, доклавши величезних зусиль", – зазначив коуч "канонірів".

В іншій півфінальній дуелі зіштовхнуться французький ПСЖ та мюнхенська Баварія (28 квітня та 6 травня). 

Мікель Артета

Лідер Арсенала пропустив тренування команди перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів
У мене ще є багато амбіцій і справ: Артета висловився щодо свого майбутнього в Арсеналі
Це був справді важкий матч: Артета – про перемогу Арсенала у чвертьфіналі ЛЧ
Якщо хтось і повинен взяти на себе відповідальність, то це я: Артета – про виліт Арсенала з Кубку Англії
Наче кулька отрути: Артета – про біль від поразки у фіналі Кубку ліги

