Косово розгромило Кіпр у 2 турі Ліги націй
Ліга націй
Сьогодні, 9 вересня, проходять матчі 2 туру Ліги націй-2024/25.
Відкривав ігровий день поєдинок у Ларнаці, де збірна Кіпру приймала Косово. Косовари здобули комфортну перемогу, забивши по два голи у кожному з таймів.
Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга С, група 2
2 тур, 9 вересня
Кіпр — Косово 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 — Мурікі, 9 (пен), 0:2 — Мурікі (21), 0:3 — Ррахмані (48), 0:4 — Деллова (55)
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще кілька матчів.
Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга А, група 2
2 тур, 9 вересня
2 тур, 9 вересня
21:45 Франція — Бельгія
21:45 Ізраїль — Італія
Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга В, група 3
2 тур, 9 вересня
21:45 Словенія — Казахстан
21:45 Туреччина — Ісландія
Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга В, група 4
2 тур, 9 вересня
21:45 Норвегія — Австрія
21:45 Чорногорія — Вельс
Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга С, група 2
2 тур, 9 вересня
21:45 Румунія — Литва
Зазначимо, що 2 тур Ліги націй стартував учора, 8 вересня. Португалія зуміла здолати Шотландію, а Іспанія розгромила Швейцарію.