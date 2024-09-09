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Косово розгромило Кіпр у 2 турі Ліги націй

Руслан Травкін — 9 вересня, 21:30
Косово розгромило Кіпр у 2 турі Ліги націй
Ліга націй

Сьогодні, 9 вересня, проходять матчі 2 туру Ліги націй-2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок у Ларнаці, де збірна Кіпру приймала Косово. Косовари здобули комфортну перемогу, забивши по два голи у кожному з таймів.

Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга С, група 2
2 тур, 9 вересня

Кіпр — Косово 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 — Мурікі, 9 (пен), 0:2 — Мурікі (21), 0:3 — Ррахмані (48), 0:4 — Деллова (55)

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще кілька матчів.

Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга А, група 2
2 тур, 9 вересня

21:45 Франція — Бельгія

21:45 Ізраїль — Італія

Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга В, група 3
2 тур, 9 вересня

21:45 Словенія — Казахстан

21:45 Туреччина — Ісландія

Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга В, група 4
2 тур, 9 вересня

21:45 Норвегія — Австрія

21:45 Чорногорія — Вельс

Ліга націй УЄФА-2024/25
Ліга С, група 2
2 тур, 9 вересня

21:45 Румунія — Литва

Зазначимо, що 2 тур Ліги націй стартував учора, 8 вересня. Португалія зуміла здолати Шотландію, а Іспанія розгромила Швейцарію.

Ліга націй УЄФА Збірна Кіпру з футболу Збірна Косово з футболу

Ліга націй УЄФА

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