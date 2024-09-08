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Конкурент Зінченка отримав пошкодження у матчі проти Франції

Володимир Кук — 8 вересня, 16:42
Конкурент Зінченка отримав пошкодження у матчі проти Франції
Ріккардо Калафіорі
ФК Арсенал

Захисник Італії та Арсенала Ріккардо Калафіорі покине розташування збірної через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний італієць повернеться в Лондон, де він пройде медичне обстеження медиками Арсенала.

Зазначимо, що через пошкодження у переможному матчі проти Франції (1:3) Каліфорі покинув поле на 71 хвилині матчу.

Була інформація про те, що гравець має відновитись до наступної гри, але медичний штаб італійців вирішив не ризикувати гравцем.

У сезоні-2024/25 захисник провів 3 матчі за клуб, проте результативними діями не відзначився.

Наступний матч збірна Італія проведе на виїзді проти Ізраїля. Матч відбудеться 9 вересня в Будапешті. Початок — о 21:45 за київським часом.

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