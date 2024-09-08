Конкурент Зінченка отримав пошкодження у матчі проти Франції

Захисник Італії та Арсенала Ріккардо Калафіорі покине розташування збірної через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний італієць повернеться в Лондон, де він пройде медичне обстеження медиками Арсенала.

🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori leaves Italy camp as the staff will take no risk after his injury against France.



Calafiori will return to London and he will be assessed by #AFC medical staff. pic.twitter.com/w7rrhs4yrt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024

Зазначимо, що через пошкодження у переможному матчі проти Франції (1:3) Каліфорі покинув поле на 71 хвилині матчу.

Була інформація про те, що гравець має відновитись до наступної гри, але медичний штаб італійців вирішив не ризикувати гравцем.

У сезоні-2024/25 захисник провів 3 матчі за клуб, проте результативними діями не відзначився.

Наступний матч збірна Італія проведе на виїзді проти Ізраїля. Матч відбудеться 9 вересня в Будапешті. Початок — о 21:45 за київським часом.