Конкурент Зінченка отримав пошкодження у матчі проти Франції
Ріккардо Калафіорі
ФК Арсенал
Захисник Італії та Арсенала Ріккардо Калафіорі покине розташування збірної через травму.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 22-річний італієць повернеться в Лондон, де він пройде медичне обстеження медиками Арсенала.
Зазначимо, що через пошкодження у переможному матчі проти Франції (1:3) Каліфорі покинув поле на 71 хвилині матчу.
Була інформація про те, що гравець має відновитись до наступної гри, але медичний штаб італійців вирішив не ризикувати гравцем.
У сезоні-2024/25 захисник провів 3 матчі за клуб, проте результативними діями не відзначився.
Наступний матч збірна Італія проведе на виїзді проти Ізраїля. Матч відбудеться 9 вересня в Будапешті. Початок — о 21:45 за київським часом.