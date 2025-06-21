Учасник Ліги чемпіонів цікавиться одноклубником Забарного

Тоттенгем зробив запит до Борнмута щодо вінгера Антуана Семеніо, але "шпори" наразі не планують переходу футболіста.

Про це повідомляє The Athletic.

Вважається, що Семеніо приваблює перспектива переїзду на північ Лондона, але висока ціна "вишень" стримує подальший інтерес з боку Тоттенгема. Згідно з джерелом, Борнмут оцінює 25-річного ганця в 70 мільйонів фунтів.

Новий головний тренер лондонців Томас Франк хоче поповнити склад своєї команди атакувальним гравцем, незважаючи на те, що клуб підписав Матіса Теля з Баварії на повноцінній основі після короткострокової оренди.

Повідомляється, що Семеніо є альтернативою Бріану Мбемо – Франк хоче придбати свого колишнього підопічного по Брентфорду. Але сам гравець бажає приєднатися до Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що паралельно із цим Борнмут відхилив другу пропозицію ПСЖ щодо придбання Іллі Забарного.

Раніше стало відомо, чому власник Тоттенгема вирішив звільнити Ангелоса Постекоглу з посади головного тренера після виграшу Ліги Європи.