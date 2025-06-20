Борнмут відхилив другу пропозицію ПСЖ щодо Забарного

Борнмут відхилив другу пропозицію Парі Сен-Жермен щодо українського захисника Іллі Забарного.

Про це повідомляє Sky Sports.

Французький клуб запропонував за перехід гравця 55 млн фунтів.Очікується, що ПСЖ подасть третю пропозицію найближчими днями.

Борнмут оцінює захисника, якого у 2023 році підписав у Динамо Київ за 24 млн фунтів у понад 70 млн фунтів.

ПСЖ намагався придбати Забарного протягом першого міні-трансферного вікна з 1 по 10 червня, щоб Ілля встиг дебютувати за французький колектив на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Проте перша пропозиція у розмірі 40+5 млн фунтів не влаштувала англійський колектив. Через це переговори між клубами були поставлені на паузу.

Нагадаємо, що ПСЖ ще не гарантував собі плейоф КЧС-2025. Після розгромної перемоги над Атлетико (4:0) в першому турі, чинний переможець Ліги чемпіонів зазнав несподіваної поразки від Ботафого (0:1).