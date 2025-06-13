Тоттенгем може перехопити Мбемо у Манчестер Юнайтед через фактор нового тренера

Вінгер Бренфторда Бріан Мбемо може відмовитися від початкових планів приєднатися до Манчестер Юнайтед через варіант із Тоттенгемом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Згідно з джерелом, "шпори" провели переговори із "бджолами" щодо трансферу 25-річного камерунця.

Незважаючи на всі варіанти, Мбемо вирішив продовжити кар'єру на "Олд Траффорд". Брентфорд встиг відхилити дві пропозиції манкуніанців, які збираються повернутися до переговорів після відкриття основного трансферного вікна 16 червня.

Проте тепер шанси МЮ на підписання гравця зменшилися. Все через те, що Мбемо подобається ідея возз'єднатися зі своїм колишнім наставником Томасом Франком, який став новим головним тренером Тоттенгема.

Повідомляється, що у лондонського клубу є альтернативний варіант із підписанням партнера Іллі Забарного по Борнмуту Антуана Семеніо.

Раніше стало відомо, скільки хоче отримати Манчестер Юнайтед за продаж Алехандро Гарначо.