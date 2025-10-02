Zaba on fire: дружина Забарного відреагувала на шалений підкат Іллі в матчі з Барселоною

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний став справжнім героєм у поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони (2:1).

У першому таймі зустрічі він врятував свою команду від вірного гола, кинувшись у шалений підкат і закривши собою порожні ворота.

Момент миттєво розлетівся у мережі, а наймиліше відреагувала на нього дружина футболіста Ангеліна. У соцмережах вона поділилася відео епізоду та підписала його короткою, але промовистою фразою: "Zaba on fire".

Користувачі одразу підхопили цю реакцію, назвавши Забарного "стінкою ПСЖ" та "українською фортецею".

Зазначимо, аналітичний портал SofaScore після матчу відзначив виступ українця, поставивши йому найвищу оцінку серед усіх гравців на полі.