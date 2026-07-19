Клуб УПЛ оголосив про стратегічне партнерство з португальським грандом

ФК Харків оголосив про початок стратегічного партнерства з Бенфікою.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Між клубами підписано меморандум про співпрацю, який передбачає обмін професійним досвідом та впровадження сучасних європейських стандартів у сфері футбольної аналітики, скаутингу та розвитку спортивних процесів.

"У межах партнерства фахівці департаменту Performance Analysis Бенфіки працюватимуть разом із футбольним клубом Харків над створенням сучасної моделі аналізу гри та розробку методології, адаптованої до потреб харківського клубу", – йдеться у повідомленні.

Водночас партнерство відкриває перспективи для поглиблення взаємодії між українським та португальським футболом.

Зокрема, Бенфіка отримає можливість краще ознайомитися з українським та східноєвропейським футбольним ринком, а в перспективі сторони розглядатимуть можливості співпраці у сфері розвитку молодих футболістів, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів.

Напередодні стало відомо, що ФК Харків близький до підписання українського голкіпера Маккабі Георгія Єрмакова.