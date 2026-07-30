Три клуби АПЛ цікавляться захисником Динамо Київ

Центральний захисник Динамо Київ і збірної України Тарас Михавко опинився у сфері інтересів одразу трьох клубів АПЛ.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, інтерес до Михавка проявляє Ноттінгем Форест. Також захисник перебуває на радарах Борнмута та Евертона.

Зазначимо, що двоє останніх уже мають досвід придбання українських захисників із Динамо: В 2022 році із київського клубу в Евертон перебрався Віталій Миколенко, а роком пізніше Ілля Забарний перейшов Ілля Забарний. За Ноттінгем Форест у першій половині поточного сезону грав ще один українець, Олександр Зінченко.

Михавко є вихованцем Динамо, за першу команду сумарно провів 89 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 7 голами та 1 асистом. Контракт 21-річного гравця діє до кінця грудня 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.

Наприкінці травня сам Михавко порівняв себе із Забарним.