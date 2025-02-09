Одноклубник Таловєрова втратив зуб після матчу з Ліверпулем

Кубок Англії вкотре підтвердив свій статус турніру сенсацій. Плімут здійснив справжній подвиг, вибивши Ліверпуль у 1/16 фіналу, і цей матч став одним із найгучніших результатів стадії.

Оборонець Нікола Катич, який став одним із героїв поєдинку, після гри поділився спільною сторіс із українцем Максимом Таловєровим, демонструючи, якою ціною далася ця історична перемога.

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У жорсткому протистоянні боснієць втратив зуб, але настрій у нього був далеко не сумний.

"Зубом менше, раундом більше", – з гумором підписав фото Катич.

Нагадаємо, за підсумками матчу з Ліверпулем Максим Таловєров увійшов до трійки найкращих гравців. Авторитетний портал SofaScore оцінив виступ українця в 7.4 бала.