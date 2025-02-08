Фанати у захваті: клуб із Першої ліги Англії шокував Ман Сіті голом з 40 метрів

Клуб із Першої ліги Англії шокував чинного чемпіона АПЛ забитим голом майже з центра поля у кубковій грі.

Манчестер Сіті пропустив шалений м'яч із 40-45 метрів. Хавбек Лейтон Орієнт Джеймі Донлі, права на якого належать Тоттенгему, наважився на дальній постріл, після якого м'яч вдарився об поперечину, а потім вже від голкіпера залетів у ворота.

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На жаль, цей неймовірний за виконанням гол записали на Штефана Ортегу (автогол).

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Фанати після такого забитого м'яча святкували наче шалені. Воно й не дивно, адже деяким з них дуже пощастило: вікна будинку виходять прям на футбольне поле.

Зазначимо, після першого тайму Лейтон веде у рахунку 1:0. За моментами, звісно ж, перевага у підопічних Пепа Гвардіоли.

До слова, напередодні іспанський фахівець прокоментував великі витрати команди на трансферному ринку та звинувачення у недотриманні фінансового фейр-плею.