Фанати у захваті: клуб із Першої ліги Англії шокував Ман Сіті голом з 40 метрів
Клуб із Першої ліги Англії шокував чинного чемпіона АПЛ забитим голом майже з центра поля у кубковій грі.
Манчестер Сіті пропустив шалений м'яч із 40-45 метрів. Хавбек Лейтон Орієнт Джеймі Донлі, права на якого належать Тоттенгему, наважився на дальній постріл, після якого м'яч вдарився об поперечину, а потім вже від голкіпера залетів у ворота.
На жаль, цей неймовірний за виконанням гол записали на Штефана Ортегу (автогол).
Фанати після такого забитого м'яча святкували наче шалені. Воно й не дивно, адже деяким з них дуже пощастило: вікна будинку виходять прям на футбольне поле.
Зазначимо, після першого тайму Лейтон веде у рахунку 1:0. За моментами, звісно ж, перевага у підопічних Пепа Гвардіоли.
До слова, напередодні іспанський фахівець прокоментував великі витрати команди на трансферному ринку та звинувачення у недотриманні фінансового фейр-плею.