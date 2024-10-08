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Одноклубник Мудрика став найкращим гравцем Англії за підсумками сезону-2023/24

Микола Дендак — 8 жовтня, 23:12
Одноклубник Мудрика став найкращим гравцем Англії за підсумками сезону-2023/24
Коул Палмер
Getty Images

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер став найкращим футболістом Англії за підсумками сезону-2023/24.

Про це повідомляє Федерація футболу Англії.

22-річний футболіст у своєму дебютному сезоні за "пенсіонерів" відзначився 27 м'ячами та віддав 15 гольових передач у 48 матчах. Хавбек приєднався до "синіх" влітку 2023 року з Манчестер Сіті за понад 40 млн євро.

У сезоні-2023/24 він відзначився історичним досягненням за Челсі, ставши першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль. Напередодні Коул підписав новий контракт із клубом.

Нагадаємо, у серпні молодого таланта Челсі визнали найкращим молодим гравцем року за версією ПФА.

Зауважимо, що за Челсі також виступає українець Михайло Мудрик, який напередодні зіграв ювілейний 50-й матч за свій клуб в АПЛ. На його рахунку 5 голів та 4 асисти.

Англія Челсі Михайло Мудрик Коул Палмер

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