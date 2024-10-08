Одноклубник Мудрика став найкращим гравцем Англії за підсумками сезону-2023/24

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер став найкращим футболістом Англії за підсумками сезону-2023/24.

Про це повідомляє Федерація футболу Англії.

22-річний футболіст у своєму дебютному сезоні за "пенсіонерів" відзначився 27 м'ячами та віддав 15 гольових передач у 48 матчах. Хавбек приєднався до "синіх" влітку 2023 року з Манчестер Сіті за понад 40 млн євро.

Cole Palmer is your England Men's Player of the Year connected by @EE 👏



Congratulations, Cole! 🥶 pic.twitter.com/wKMsOZaiT6 — England (@England) October 8, 2024

У сезоні-2023/24 він відзначився історичним досягненням за Челсі, ставши першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль. Напередодні Коул підписав новий контракт із клубом.

Нагадаємо, у серпні молодого таланта Челсі визнали найкращим молодим гравцем року за версією ПФА.

Зауважимо, що за Челсі також виступає українець Михайло Мудрик, який напередодні зіграв ювілейний 50-й матч за свій клуб в АПЛ. На його рахунку 5 голів та 4 асисти.