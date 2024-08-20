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Палмер став найкращим молодим гравцем року за версією ПФА

Станіслав Лисак — 20 серпня, 22:54
Палмер став найкращим молодим гравцем року за версією ПФА
Пресслужба Професійної футбольної асоціації

Футболіст Челсі та збірної Англії Коул Палмер був визнаний найкращим молодим гравцем року за версією Професійної футбольної асоціації.

Про це повідомляє пресслужба ПФА.

22-річний півзахисник у своєму дебютному сезоні за лондонців відзначився 27 голами та віддав 15 асистів у 48 матчах. Хавбек приєднався до "синіх" влітку 2023 року з Манчестер Сіті за понад 40 млн євро.

У сезоні-2023/24 він відзначився історичним досягненням за Челсі. Палмер став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль. Напередодні Коул підписав новий контракт із клубом.

Зазначимо, що Професійна футбольна асоціація є об'єднанням для професійних гравців в Англії і Вельсі. Це найстаріша у світі професійна асоціація спортсменів яка налічує 4000 членів.

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