Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі продовжив контракт із лідером команди

Олександр Булава — 13 серпня, 18:22
Челсі продовжив контракт із лідером команди

Півзахисник Челсі Коул Палмер підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє The Athletic.

Новий договір буде діяти до 2033 року, попередній закінчувався у 2031 році.

Керівництво клубу прийняло рішення після його дебютного сезону, в якому він відзначився 27 голами та віддав 15 асистів у 48 матчах.

Нагадаємо, хавбек приєднався до "синіх" влітку 2023 року з Манчестер Сіті за понад 40 млн євро.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 він відзначився історичним досягненням за Челсі. Палмер став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

Раніше повідомлялося, що Челсі влітку може підсилитись нападником мадридського Атлетико.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Челсі Коул Палмер

Чемпіонат Англії, АПЛ

Керівництво Жирони зіпсувало взаємини з Циганковим — джерело
Троє футболістів Манчестер Сіті: PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця минулого сезону АПЛ
Борнмут зацікавлений у підписання гравця Барселони
115 можливих фінансових порушень. Манчестер Сіті загрожує виліт із АПЛ
Захисник Манчестер Юнайтед близький до переходу у Вест Гем

Останні новини