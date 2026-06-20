Клоуни, поверніть гроші: досвідчений форвард відреагував на відхід з Чорноморця

У суботу, 20 червня, Чорноморець повідомив про відхід вісьмох гравців, серед яких був досвідчений нападник Олексій Хобленко.

Під новиною у соцмережах одеського клубу він закликав повернути гроші, назвавши керівництво команди клоунами.

Згодом Олексій дав коментар із ситуацію щодо заборгованості одеського клубу.

"Клуб заборгував зарплату за 3 місяці. До відповідних інстанцій я вже звернувся, однак я б ніколи цього не зробив, бо люблю цей клуб і вболівальників Чорноморця, але з огляду на те, як вони поводяться зі своїми гравцями, у мене не було іншого вибору, я був змушений це зробити", – наводить слова Хобленка Телеграм-канал Інсайди від Пасічника.

Нагадаємо, Чорноморець у сезоні-2025/26 посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся в УПЛ. І перед стартом сезону в елітному дивізіону одесити вирішити влаштувати кадрову революцію в складі.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Чорноморець продовжив контракти з братами-півзахисниками Іваном і Миколою Когутами, а також із нападником Кирилом Поповим.