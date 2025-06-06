Лідери Чорноморця продовжили контракти з клубом

Одеський Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди напередодні сезону в Першій лізі.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

Так, щонайменше на один сезон у колективі залишаються Олексій Хобленко, Віталій Єрмаков та Артем Габелок.

Усі троє досвідчених футболістів покликані допомогти Чорноморцю швидко повернутись до УПЛ, звідки команда вилетіла за підсумками сезону-2024/25.

Олексій Хобленко виступав за одеситів в період з 2016 по 2018 рік, а згодом повернувся у 2024-му. Віталій Єрмаков став гравцем Чорноморця у 2022 році.

Артем Габелок підписав контракт з "чорно-синіми" напередодні минулого сезону після трирічного періоду гри за Металіст 1925.

Раніше повідомлялось, що одеський клуб залишив Олександр Бабич.