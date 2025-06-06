Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідери Чорноморця продовжили контракти з клубом

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 13:16
Лідери Чорноморця продовжили контракти з клубом
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди напередодні сезону в Першій лізі.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

Так, щонайменше на один сезон у колективі залишаються Олексій Хобленко, Віталій Єрмаков та Артем Габелок.

Усі троє досвідчених футболістів покликані допомогти Чорноморцю швидко повернутись до УПЛ, звідки команда вилетіла за підсумками сезону-2024/25.

Олексій Хобленко виступав за одеситів в період з 2016 по 2018 рік, а згодом повернувся у 2024-му. Віталій Єрмаков став гравцем Чорноморця у 2022 році.

Артем Габелок підписав контракт з "чорно-синіми" напередодні минулого сезону після трирічного періоду гри за Металіст 1925.

Раніше повідомлялось, що одеський клуб залишив Олександр Бабич.

Чемпіонат України, Перша ліга Футбольні трансфери Олексій Хобленко Чорноморець Артем Габелок Віталій Єрмаков

Чемпіонат України, Перша ліга

Півфіналіст Кубку України продовжив контракти з двома гравцями
Кучер визначився з майбутнім у Чорноморці
Поділля переграло Колос-2 у першому матчі плейоф Першої ліги
Ворскла може втратити професійний статус – журналіст
Наставник Оболоні зацікавив клуб Першої ліги

Останні новини