Лідери Чорноморця продовжили контракти з клубом
ФК Чорноморець
Одеський Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди напередодні сезону в Першій лізі.
Про це повідомила пресслужба "моряків".
Так, щонайменше на один сезон у колективі залишаються Олексій Хобленко, Віталій Єрмаков та Артем Габелок.
Усі троє досвідчених футболістів покликані допомогти Чорноморцю швидко повернутись до УПЛ, звідки команда вилетіла за підсумками сезону-2024/25.
Олексій Хобленко виступав за одеситів в період з 2016 по 2018 рік, а згодом повернувся у 2024-му. Віталій Єрмаков став гравцем Чорноморця у 2022 році.
Артем Габелок підписав контракт з "чорно-синіми" напередодні минулого сезону після трирічного періоду гри за Металіст 1925.
Раніше повідомлялось, що одеський клуб залишив Олександр Бабич.