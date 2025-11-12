Значить, поки замало роблю: Будківський – про те, чому не отримує виклик до збірної України

Один з найкращих бомбардирів УПЛ в поточному сезоні Пилип Будківський висловився відносно того, що його не викликають у збірну України.

У інтерв'ю Українському футболу він зізнався, що причина йому невідома, адже все вирішує тренер.

"Та не знаю. В принципі, вирішує тренер. Я роблю усе від себе залежне на футбольному полі. Значить, поки замало роблю, щоб їхати в збірну. Треба працювати, допомагати в клубі та давати результат. Головне для нападника – голи. Якщо буду забивати, то, може, тоді й замисляться. Чи цікаво було б попрацювати з Ребровим? Так, звісно. З кожним тренером цікаво. Усі фахівці зараз розвиваються та рухаються. Хочеться попрацювати з новим тренером та отримати досвід", – сказав він.

У цьому ж інтерв'ю Будківський заявив, що Україна має непогані шанси на очки у матчі 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.