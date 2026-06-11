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Будківський: Це плюс для УПЛ і збірної, що з’явився такий форвард як Пономаренко

Олег Дідух — 11 червня 2026, 15:50
Будківський: Це плюс для УПЛ і збірної, що з’явився такий форвард як Пономаренко
Пилип Будківський
ФК Зоря

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський поділився своєю думкою щодо Матвія Пономаренка з Динамо, якому програв гонку бомбардирів УПЛ-2025/26.

Слова гравця наводить ютуб-канал On-Side.

"Є в нього, по-перше, чуйка, такого нападника не вистачало, не знаю, чому він раніше не грав. Але є й характер у нього, він непоступливий, може забити, реалізувати момент, поштовхатися в штрафній.

Давно не було таких нападників, тільки плюс для чемпіонату України і для збірної, що з'явився такий форвард, який може реалізувати момент, вийти і на заміну – він забивав за збірну. Тому це добре, що з'являються такі футболісти", – заявив Будківський.

Нагадаємо, Пономаренко був визнаний найкращим молодим гравцем УПЛ сезону-2025/26.

Матвій Пономаренко Пилип Будківський

Матвій Пономаренко

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