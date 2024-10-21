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Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Олександр Булава — 21 жовтня, 22:44
Клуб Першої ліги звільнив головного тренера
Валерій Кривенцов
ФК Буковина

Буковина вирішила розірвати контракт з головним тренером команди Валерієм Кривенцовим через незадовільні результати клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Сьогодні керівництво Буковини ухвалило рішення закінчити співпрацю з головним тренером клубу Валерієм Кривенцовим", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кривенцов став головним тренером Буковини у травні 2024 року, до цього він працював у Зорі та Металісті 1925.

Наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці групи А у турнірній таблиці Першої ліги – команда здобула чотири перемоги, тричі зіграла внічию і двічі програла.

Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Валерій Кривенцов

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