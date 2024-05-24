Колишній тренер Зорі та Металіста 1925 очолив Буковину

Колишній тренер луганської Зорі та харківського Металіста 1925 Валерій Кривенцов очолив чернівецьку Буковину.

Про це повідомляє пресслужба першолігового клубу.

Угода розрахована на 1 рік, наставник розпочне роботу з командою з наступного сезону. Наразі 50-річний фахівець працюватиме над формуванням оновленого складу "жовто-чорних".

Останнім місцем роботи Кривенцова була Зоря, яку він покинув за власним бажанням у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, наразі Буковина лідирує в групі "Вибування" Першої ліги України. Нещодавно клуб звільнив головного тренера Андрія Мельничука.

Раніше повідомлялося, що клуб з Чернівців отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в УПЛ, проте інвестор Буковини спростував ці чутки.