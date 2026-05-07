Їм під силу такий камбек: Кривенцов – про матч-відповідь Шахтаря з Крістал Пелес

Колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов оцінив шанси "гірників" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Його слова передає Sport-Express.ua.

"Я сподіваюся, що шанси все-таки є, і ми всі будемо вболівати за Шахтар. Звісно, грати в Англії та відіграти два м’ячі – завдання складне. Але я не думаю, що Шахтар відійде від своєї схеми, вони все одно спробують грати першим номером.

Щодо Крістал Пелес, то не думаю, що вони при своїх трибунах одразу побіжать в атаку. Складно передбачити хід гри, але дуже б хотілося, щоб наші відіграли цей гандикап. Єдине, що потрібно – бути максимально уважними на контратаках суперника. Все-таки група атаки у Крістал Пелес дуже швидка. Проте я вважаю, що Шахтарю такий камбек цілком під силу", – сказав він.