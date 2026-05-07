Їм під силу такий камбек: Кривенцов – про матч-відповідь Шахтаря з Крістал Пелес

Олександр Булава — 7 травня 2026, 20:33
Колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов оцінив шанси "гірників" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Його слова передає Sport-Express.ua.

"Я сподіваюся, що шанси все-таки є, і ми всі будемо вболівати за Шахтар. Звісно, грати в Англії та відіграти два м’ячі – завдання складне. Але я не думаю, що Шахтар відійде від своєї схеми, вони все одно спробують грати першим номером.

Щодо Крістал Пелес, то не думаю, що вони при своїх трибунах одразу побіжать в атаку. Складно передбачити хід гри, але дуже б хотілося, щоб наші відіграли цей гандикап. Єдине, що потрібно – бути максимально уважними на контратаках суперника. Все-таки група атаки у Крістал Пелес дуже швидка. Проте я вважаю, що Шахтарю такий камбек цілком під силу", – сказав він.

Також Кривенцов поділився прогнозом на матч.

"Я намагаюся не давати прогнозів на рахунок. Скажу так: я вірю в команду і дуже хочу, щоб Шахтар вийшов у фінал Ліги конференцій. Можливо, доля протистояння вирішиться у додатковий час або в серії пенальті. За свій досвід у футболі я вже чітко зрозумів одне правило: тут можливо абсолютно все" – сказав Кривенцов.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 (за київським часом) на "Selhurst Park Stadium". Зустріч розсудить іспанець Алехандро Ернандес.

Додамо, що головний тренер Шахтаря Арда Туран переконаний, що його команді вдасться пробитись до фіналу турніру попри негативний результат першої гри. Півзахисник донеччан Єгор Назарина теж переконаний у цьому.

