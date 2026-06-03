Реал Фарма з 60-річним граючим президентом у складі відмовився від професійного статусу на наступний сезон

Одеський Реал Фарма взяв паузу у виступах під егідою Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) та проведе сезон-2026/27 в чемпіонаті України серед аматорів.

Про це повідомила пресслужба клуба.

Команда ухвалила це рішення, щоб оновити структуру колективу, розвинути молодих футболістів, впровадити сучасні технології скаутингу та реалізувати нову стратегію розвитку.

Реал Фарма закінчила сезон Другої ліги на останній 11-й сходинці Групи А.

Зазначимо, що в минулому сезоні Другої ліги за Реал Фарму грав президент клубу Микола Лиховидов. 1 травня, у віці 60 років, 3 місяців і 5 днів Лиховидов зіграв одну хвилину в матчі 29 туру проти Ужгорода (2:2).

Найстарший професійний футболіст, який зіграв в офіційному матчі є Еззельдін Мохамед Алі Бахадер, який вийшов на поле у віці 74 років.

Нагадаємо, що в лютому Микола Лиховидов висловився про кадрові проблеми, з якими зітнувся його клуб.

Також команда Першої ліги Ворскла Полтава не отримала атестат для участі у змаганнях ПФЛ сезону-2026/27. Замість неї у Першій лізі наступного сезону виступатиме Полісся-2.