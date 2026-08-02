Полтава-2 розписала нульову нічию з Металургом, дубль Кірієнка врятував Дністер від поразки у 1 турі Другої ліги

У неділю, 2 серпня, низкою матчів продовжилася програма першого туру Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

День розпочався у третьому за силою дивізіоні України з того, що дубль СК Полтава та запорізький СК Металург розписали нічию з нулями на табло. Попри намагання, за 90 хвилин команди так і не змогли порадувати своїх вболівальників забитими м'ячами.

А вже протистояння вишгородського Діназа та заліщицького Дністера було більш цікавим у плані гольових моментів. Вже на 10-й хвилині Палагнюк своїм голом вивів тернопільчан вперед, але вишгородці вже через 18 хвилин заколотили два "шкіряних" у ворота суперника.

У другому таймі команда Сергія Даценка збільшила перевагу до трьох забитих м'ячів, й здавалося, що завершила цю гру перемогою, але Кірієнко Іван думав інакше. Він на останніх хвилинах оформив дубль за Дністер, й врятував свою команду від поразки.

Далі на фанатів Другої ліги України очікує протистояння ФК Вільхівці з дублем тернопільської Ниви, яке розпочнеться о 16:00.

Чемпіонат України – Друга ліга

1-й тур, 2 серпня

Група А

СК Полтава 2 – СК Металург 0:0

Група Б

Діназ – Дністер 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 10 Палагнюк, 1:1 – 25 Дорош, 2:1 – 28 Сорока, 3:1 – 63 Кононенко, 3:2 – 84 Кірієнко, 3:3 – 90 Кірієнко

Нагадаємо, що раніше Брацлав вирвав вольову перемогу над Поділлям, а Рух програв вінницькій Ниві у 1 турі Другої ліги