ПФЛ статочно затвердила склади груп Другої ліги та формат змагань

Відбулося засідання Центральної Ради ПФЛ, де було остаточно затверджено склади груп Другої ліги.

Про це йдеться на сайті ліги.

Так, групи довелося переформатувати, адже напередодні атестат на сезон отримав київський Ребел.

Друга ліга-2026/27

Група А

Брацлав, Вінниця

Вільхівці, Вільхівці

Діназ, Вишгород

Дністер, Заліщики

Нива, Вінниця

Поділля, Хмельницький

Рух, Львів

Самбір-Нива-2, Тернопіль

Скала 1911, Стрий

Група Б

Авангард, Лозова

Атлет, Київ

Карбон, Черкаси

Металург, Запоріжжя

Ребел, Київ

Олександрія-2, Олександрія

Пенуел, Кривий Ріг

Полтава-2, Полтава

Тростянець, Тростянець

Переможці груп за підсумками сезону виходять до Першої ліги та розіграють між собою звання переможця змагань Другої ліги. Команди, що посядуть в групах другі місця, розіграють між собою комплект "бронзових" медалей змагань Другої ліги, а також будуть зустрічатися з 14-м та 13-м місцями Першої ліги у матчах плейоф за право брати участь у змаганнях першої ліги ПФЛ сезону 2027/28.

Змагання Другої ліги проводиться за коловою системою в три кола:

Перші два кола – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд відповідної групи;

Третє коло – по одному матчу з кожною з команд відповідної групи. Відбувається розподіл матчів "на своєму полі" та "на полі суперника" у залежності від місця, зайнятого за підсумками перших двох кіл.

Базова дата проведення матчів першого туру змагань у Другій лізі – 01.08.2026 року.

Напередодні став відомий календар матчів УПЛ на сезон 2026/27.