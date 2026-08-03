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Карпати віддали клубного вихованця у Другу лігу України

Софія Кулай — 3 серпня 2026, 09:52
Карпати віддали клубного вихованця у Другу лігу України
Артем Колесник
instagram.com/fc_dnister_zalishchyky

Львівські Карпати оголосили про відхід перспективного голкіпера Артема Колесника, який продовжить свої виступи у клубі Другої ліги України Дністер (Заліщики).

Про це інформує пресслужба "левів".

Мова йде про річну оренду на сезон-2026/27.

Колесник – вихованець футбольної академії Карпат. У минулому сезоні-2025/26 Артем провів 9 ігор за юнацьку команду "зелено-білих" U-19. Окрім цього, їздив на збори з першою командою львів'ян та потрапляв у заявку на матч УПЛ проти Полтави (нічия 1:1).

Цікаво, що Дністер повідомив про оренду молодого воротаря ще два дін тому, але Карпати підтвердили перехід 3 серпня.

2 серпня Колесник вже дебютував в офіційному поєдинку за нову команду. Дністер розписав бойову нічию 3:3 із вишгородським Діназом у першому турі Другої ліги України.

Відзначимо, що Карпати дуже активно працюють на трансферному ринку. У пресі анонсують потенційний трансфер голкіпера Руху Юрія-Володимира Герети, а також ще одного вінгера та нападника.

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