Брацлав вирвав вольову перемогу над Поділлям у дебютному матчі в Другій лізі

У суботу, 1 серпня, продовжився перший тур Другої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Програму ігрового дня відкривав матч дебютантом Другої ліги, Брацлавом, та Поділлям. Вінницький клуб у драматичному матчі здобув перемогу 3:2, забивши два голи в компенсований до другого тайму час.

Чемпіонат України-2026/27, Друга ліга, група Б

1 тур, 1 серпня

Брацлав – Поділля – 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 9 Федосов, 1:1 – 11 Максимець, 1:2 – 32 Черненко, 2:2 – 90+2 Шкіндер, 3:2 – 90+3 Овчарук

Також 1 серпня відбудуться ще два матчі в рамках першого туру Другої ліги-2026/27. В групі Б відбудеться матч Карбон – Пенуел, початок – о 14:00. У групі А відбудеться матч віж вінницькою Нивою та львівським Рухом. Цей поєдинок розпочнеться о 16:00.

Напередодні новий сезон Другої ліги стартував матчем між Тростянцем і Олександрією-2, який завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.