Ракицький – про матч з ЛНЗ: Приємно допомогти команді перемогти

Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький висловився про перемогу над ЛНЗ в матчі 23 туру чемпіонату України.

Слова досвідченого футболіста наводить пресслужба "моряків".

"По-перше, хочу підкреслити, що таке місто як Одеса заслуговує команду саме в Премʼєр-лізі. Тільки вищий футбольний дивізіон, жоден інший. І дуже сподіваюсь, що керівництво Одещини дозволить вболівальникам відвідувати наш стадіон. Нам важливо грати за підтримки ультрас. 2000 фанатів на арені – і це зовсім інша атмосфера. Чорноморець на це заслуговує.



Щодо сьогоднішньої гри, то звичайно приємно допомогти команді здобути позитивний результат. Я розумію, що можливо ще не на 100 відсотків готовий, але залишив на полі себе повністю. У ЛНЗ хороша команда, але ми сьогодні були кращі в боротьбі, виході із захисту в атаку, агресії, гострими були наші стандарти.



Всім хотілось підтримати Олександра Миколайовича, який тільки розпочав роботу в клубі. За себе скажу, що відразу погодився на пропозицію свого багаторічного одноклубника і друга. Дуже поважаю Миколайовича, він справжній професіонал", – розповів Ракицький.