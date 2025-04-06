Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ракицький – про матч з ЛНЗ: Приємно допомогти команді перемогти

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 10:35
Ракицький – про матч з ЛНЗ: Приємно допомогти команді перемогти
Ярослав Ракицьки
ФК Чорноморець

Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький висловився про перемогу над ЛНЗ в матчі 23 туру чемпіонату України.

Слова досвідченого футболіста наводить пресслужба "моряків".

"По-перше, хочу підкреслити, що таке місто як Одеса заслуговує команду саме в Премʼєр-лізі. Тільки вищий футбольний дивізіон, жоден інший. І дуже сподіваюсь, що керівництво Одещини дозволить вболівальникам відвідувати наш стадіон. Нам важливо грати за підтримки ультрас. 2000 фанатів на арені – і це зовсім інша атмосфера. Чорноморець на це заслуговує.

Щодо сьогоднішньої гри, то звичайно приємно допомогти команді здобути позитивний результат. Я розумію, що можливо ще не на 100 відсотків готовий, але залишив на полі себе повністю. У ЛНЗ хороша команда, але ми сьогодні були кращі в боротьбі, виході із захисту в атаку, агресії, гострими були наші стандарти.

Всім хотілось підтримати Олександра Миколайовича, який тільки розпочав роботу в клубі. За себе скажу, що відразу погодився на пропозицію свого багаторічного одноклубника і друга. Дуже поважаю Миколайовича, він справжній професіонал", – розповів Ракицький.

Завдяки цій перемозі одесити залишили останнє місце у турнірній таблиці, посунувши туди Інгулець.

У наступному поєдинку "моряки" зіграють проти Оболоні – зустріч відбудеться 12 квітня о 18:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер одеситів Олександр Кучер.

ЛНЗ Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ярослав Ракицький

Чорноморець

Григорчук: Жодної недооцінки Чорноморця не було
Головне було витримати фізично, – Кучер оцінив перемогу Чорноморця над ЛНЗ
Дебютний асист Ракицького приніс Чорноморцю перемогу над ЛНЗ
Ворскла прийме Зорю, Чорноморець зіграє з ЛНЗ у 23 турі УПЛ
До тренерського штабу Кучера в Чорноморці приєднався ексгравець збірної України

Останні новини