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Головне було витримати фізично, – Кучер оцінив перемогу Чорноморця над ЛНЗ

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 20:17
Головне було витримати фізично, – Кучер оцінив перемогу Чорноморця над ЛНЗ
Олександр Кучер
ФК Карпати Львів

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер поділився думками після переможного матчу з ЛНЗ та оцінив виступ Ярослава Ракицького.

Фахівець дав свій коментар в етері УПЛ ТБ.

"Легких матчів не буває, всі бачили наш календар. Ракицький готувався до цього матчу і рвався у бій, але ми розуміли, що він не витримає 90 хвилин – його заміна була плановою.

Сьогодні головне було витримати фізично. Я одразу казав, що зараз ми будемо показувати лише прагматичний футбол. Ми напрацьовували стандарти й могли забивати більше, але й одного голу виявилось достатньо.

Ми зробимо все, щоб залишити Чорноморець в УПЛ", – резюмував Кучер.

Завдяки цій перемозі одесити залишили останнє місце у турнірній таблиці, посунувши туди Інгулець.

У наступному поєдинку "моряки" зіграють проти Оболоні – зустріч відбудеться 12 квітня о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у ще одному матчі ігрового дня луганська Зоря змогла вирвати перемогу над Ворсклою.

ЛНЗ Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ярослав Ракицький Олександр Кучер

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