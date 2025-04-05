Головне було витримати фізично, – Кучер оцінив перемогу Чорноморця над ЛНЗ

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер поділився думками після переможного матчу з ЛНЗ та оцінив виступ Ярослава Ракицького.

Фахівець дав свій коментар в етері УПЛ ТБ.

"Легких матчів не буває, всі бачили наш календар. Ракицький готувався до цього матчу і рвався у бій, але ми розуміли, що він не витримає 90 хвилин – його заміна була плановою.



Сьогодні головне було витримати фізично. Я одразу казав, що зараз ми будемо показувати лише прагматичний футбол. Ми напрацьовували стандарти й могли забивати більше, але й одного голу виявилось достатньо.



Ми зробимо все, щоб залишити Чорноморець в УПЛ", – резюмував Кучер.