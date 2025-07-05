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Обсміяв директора команди на відео: клуб Бундесліги перевів скандального гравця до U-23

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 15:33
Обсміяв директора команди на відео: клуб Бундесліги перевів скандального гравця до U-23
Флоріан Нойхаус з директором підписує контракт
Боруссія Менхенгладбах

Півзахисник Боруссії Менхенгладбах Флоріан Нойхаус отримав дисциплінарне покарання за свою необачну поведінку щодо спортивного директора.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб перевів 28-річного футболіста до команди U-23 та оштрафував на 100 тисяч євро. Річ у тому, що Нойхаус на одному з відео, яке потрапило до соцмереж, обсміяв спортивного директора команди Роланда Віркуса.

Футболіст назвав функціонера "найгіршим директором у світі" та поскаржився на зарплату, яку той йому призначив – 4 мільйони євро на рік.

Минулого сезону Нойхаус зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився лише однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Боруссія Менхенгладбах зіграє товариський матч з новачком УПЛ.

Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Боруссія Менхенгладбах

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