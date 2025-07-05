Обсміяв директора команди на відео: клуб Бундесліги перевів скандального гравця до U-23

Півзахисник Боруссії Менхенгладбах Флоріан Нойхаус отримав дисциплінарне покарання за свою необачну поведінку щодо спортивного директора.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб перевів 28-річного футболіста до команди U-23 та оштрафував на 100 тисяч євро. Річ у тому, що Нойхаус на одному з відео, яке потрапило до соцмереж, обсміяв спортивного директора команди Роланда Віркуса.

Футболіст назвав функціонера "найгіршим директором у світі" та поскаржився на зарплату, яку той йому призначив – 4 мільйони євро на рік.

Минулого сезону Нойхаус зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився лише однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Боруссія Менхенгладбах зіграє товариський матч з новачком УПЛ.