Обсміяв директора команди на відео: клуб Бундесліги перевів скандального гравця до U-23
Флоріан Нойхаус з директором підписує контракт
Боруссія Менхенгладбах
Півзахисник Боруссії Менхенгладбах Флоріан Нойхаус отримав дисциплінарне покарання за свою необачну поведінку щодо спортивного директора.
Про це повідомляє ESPN.
Клуб перевів 28-річного футболіста до команди U-23 та оштрафував на 100 тисяч євро. Річ у тому, що Нойхаус на одному з відео, яке потрапило до соцмереж, обсміяв спортивного директора команди Роланда Віркуса.
Футболіст назвав функціонера "найгіршим директором у світі" та поскаржився на зарплату, яку той йому призначив – 4 мільйони євро на рік.
Минулого сезону Нойхаус зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився лише однією результативною передачею.
Раніше повідомлялось, що Боруссія Менхенгладбах зіграє товариський матч з новачком УПЛ.