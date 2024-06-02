Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верес прийме Епіцентр, Лівий берег зіграє з Оболонню в плей-оф УПЛ

Станіслав Лисак — 2 червня, 10:50
Верес прийме Епіцентр, Лівий берег зіграє з Оболонню в плей-оф УПЛ

Сьогодні, 2 червня, будуть зіграні матчі-відповіді плей-оф за місця в Українській Прем'єр-лізі у наступному сезоні.

Епіцентр із Кам'янця-Подільського зіграє проти рівненського Вереса, а Оболонь та Лівий берег зійдуться у столичному протистоянні.

Розклад матчів плей-оф УПЛ

  • 16:00 Верес — Епіцентр (стадіон "Авангард", Рівне)
  • 17:00 Лівий берег — Оболонь (стадіон "Лівий берег", Київ)

Зазначимо, що в першій грі Оболонь здобула мінімальну перемогу, а Верес та Епіцентр зіграли внічию.

Поєдинки будуть транслюватися на телеканалі УПЛ ТВ.

Нагадаємо, Верес та Оболонь посіли 13 та 14 місця в поточному сезоні УПЛ. Лівий берег та Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 3 та 4 позиціях.

Верес Епіцентр Лівий берег Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

Верес

Пантери розгромили Минай, Оболонь та Верес обмінялися голами: результати перехідних матчів жіночого чемпіонату України
Гравець Епіцентра — про матч з Вересом: Нам не вистачило холоднокровності та майстерності
Епіцентр — Верес 1:1: огляд матчу плей-оф за місце в УПЛ
Матчі за виживання в УПЛ: Оболонь перемогла Лівий берег, Епіцентр і Верес сильнішого не виявили
Тренер Епіцентра відповів скептикам: Нехай тепер говорять

Останні новини