Оболонь та Зоря оголосили склади на матч 5 туру УПЛ
Луганська Зоря та київська Оболонь визначилися зі стартовим складом на матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади
Оболонь: Федорівський, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединський, Мороз, Черненко, Вітенчук, Теслюк, Суханов
Запасні: Рибка, Марченко, Бичек, Груша, Лях, Слободян, Тарануха, Чернов, Блізніченко
Зоря: Турбаєвський, Джордан, Тронтель, Башич, Дришлюк, Яцик, Мічін, Вантух, Антюх, Герреро, Будківський
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Нваезе, Слесар, Кирюханцев, Беніто, Горбач, Рейс, Кораблін
Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.
Нагадаємо, у попередньому турі Зоря розгромно поступилась львівському Руху, а Оболонь програла Поліссю. Після чотирьох турів у луганців 6 балів, а кияни у своєму активі мають лише 1 очко.