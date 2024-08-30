Оболонь та Зоря оголосили склади на матч 5 туру УПЛ

Луганська Зоря та київська Оболонь визначилися зі стартовим складом на матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади

Оболонь: Федорівський, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединський, Мороз, Черненко, Вітенчук, Теслюк, Суханов

Запасні: Рибка, Марченко, Бичек, Груша, Лях, Слободян, Тарануха, Чернов, Блізніченко

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Тронтель, Башич, Дришлюк, Яцик, Мічін, Вантух, Антюх, Герреро, Будківський

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Нваезе, Слесар, Кирюханцев, Беніто, Горбач, Рейс, Кораблін

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у попередньому турі Зоря розгромно поступилась львівському Руху, а Оболонь програла Поліссю. Після чотирьох турів у луганців 6 балів, а кияни у своєму активі мають лише 1 очко.