Оболонь мінімально переграла Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ

Оболонь в домашньому матчі здобула мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився 1:0 на користь столичного колективу.

Команди провели досить активний перший тайм, регулярно виходячи в позиційні атаки та завдаючи ударів по воротах одне одного. Втім, майстерність голкіперів не дозволила ані киянам, ані полтавцям відкрити рахунок в матчі.

Другий тайм виявився менш активним за розвитком подій на полі, але більш продуктивним. Груша пробивав по воротах після вкидання ауту, м'яч потрапив в руку Павлюку, а Суханов реалізував 11-метровий удар та приніс своїй команді перемогу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

18 тур, 23 лютого

Оболонь – Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Суханов, 66 (пен.)

Оболонь: Марченко, Стасюк, Курко, Дубко, Суханов, Вітенчук (Ломницький, 90+3), Ільїн, Бичек (Устименко, 77), Груша (Слободян, 82), Черненко (Мороз, 90+3), Блізніченко (Тарануха, 46)

Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Бацула, Павлюк, Кане (Нестеренко, 67), Малиш, Скляр, М'якушко (Ндукве, 67), Салабай, Авділі (Кулач, 70)

Попередження: Павлюк, Груша, Салабай, Скляр, Стасюк

Завдяки цій перемозі Оболонь обійшла Ворсклу в турнірній таблиці чемпіонату України й тепер посідає 12 місце з 17 очками у своєму активі. Полтавський колектив має 16 залікових балів та опустився у зону перехідних матчів.

Зазначимо, що вчора відбулись перші матчі 18 туру УПЛ, в яких Верес розгромив Кривбас, а ЛНЗ мінімально здолав Рух.