Оболонь продовжила контракт з основним нападником
Денис Устименко
ФК Оболонь
Оболонь оголосила про продовження контракту з нападником Денисом Устименком.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
Сторони підписали контракт на 1 рік, чинна угода гравця з "пивоварами" спливала після завершення поточного сезону.
У поточній кампанії Устименко провів 18 матчів за клуб, в яких забив 5 голів.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Оболоні Денис Марченко уникнув серйозної травми у матчі 19 туру чемпіонату України проти Кривбаса (0:0), через яку був змушений достроково залишити поле.
Після 19 зіграних турів в Оболоні 24 очка та 10-та позиція в турнірній таблиці УПЛ.