Оболонь продовжила контракт з основним нападником

Олексій Мурзак — 11 березня 2026, 22:22
Денис Устименко
ФК Оболонь

Оболонь оголосила про продовження контракту з нападником Денисом Устименком.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Сторони підписали контракт на 1 рік, чинна угода гравця з "пивоварами" спливала після завершення поточного сезону.

У поточній кампанії Устименко провів 18 матчів за клуб, в яких забив 5 голів.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Оболоні Денис Марченко уникнув серйозної травми у матчі 19 туру чемпіонату України проти Кривбаса (0:0), через яку був змушений достроково залишити поле.

Після 19 зіграних турів в Оболоні 24 очка та 10-та позиція в турнірній таблиці УПЛ.

